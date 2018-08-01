Australian Open. Калинина проиграла Пегуле в первом круге

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
25-летняя украинка Ангелина Калинина, занимающая в мировом рейтинге 49-е место, в упорной борьбе уступила в трех сетах 21-й ракетке мира, 27-летней американке Джессике Пегуле, посеянной под 21-м номером. поединок продолжался 2 часа 52 минуты и завершился в пользу американки со счетом 4:6, 7:6(1), 7:5.
Соперницы сделали по четыре брейка. Калинина два раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. На счету Пегулы пять эйсов и три двойные ошибки.
Калинина впервые в карьере играла в основной сетке Australian Open.
Во втором круге Пегула встретится со своей соотечественницей Бернардой Пера, которая взяла верх над россиянкой Екатериной Александровой – 7:5, 6:3.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Первый круг
Джессика Пегула (США, 21) – Ангелина Калинина (Украина) – 4:6, 7:6(1), 7:5
Бернарда Пера (США) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 6:3
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