Australian Open. Калинина проиграла Пегуле в первом круге

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

25-летняя украинка Ангелина Калинина, занимающая в мировом рейтинге 49-е место, в упорной борьбе уступила в трех сетах 21-й ракетке мира, 27-летней американке Джессике Пегуле, посеянной под 21-м номером. поединок продолжался 2 часа 52 минуты и завершился в пользу американки со счетом 4:6, 7:6(1), 7:5.

Соперницы сделали по четыре брейка. Калинина два раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. На счету Пегулы пять эйсов и три двойные ошибки.

Калинина впервые в карьере играла в основной сетке Australian Open.