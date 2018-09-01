Australian Open. Ястремская не смогла доиграть стартовый матч

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

21-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 102-е место, не смогла доиграть матч против 59-й ракетки мира, 31-летней американки Мэдисон Бренгл. При счете 0:5 в третьем сете Даяна отказалась от продолжения борьбы.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Ястремская выиграла четыре гейма на приеме и проиграла шесть на своей подаче. Даяна выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, а американка ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче.