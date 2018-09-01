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Australian Open. Ястремская не смогла доиграть стартовый матч

Australian Open. Ястремская не смогла доиграть стартовый матчВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

21-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 102-е место, не смогла доиграть матч против 59-й ракетки мира, 31-летней американки Мэдисон Бренгл. При счете 0:5 в третьем сете Даяна отказалась от продолжения борьбы. 

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Ястремская выиграла четыре гейма на приеме и проиграла шесть на своей подаче. Даяна выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, а американка ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. 

Во втором круге соперницей Бренгл будет действующая чемпионка Australian Open, 14-я ракетка мира японка Наоми Осака, которая победила Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии – 6:3, 6:3.

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Первый круг
Мэдисон Бренгл (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:1, 0:6, 5:0 Rt
Наоми Осака (Япония, 13) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:3, 6:3


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