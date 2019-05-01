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Матч Джоковича поставлен последним запуском на центральном корте в первый день AO

Пресс-служба Australian Open опубликовала расписание матчей первого соревновательного дня турнира, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. 

Матч с участием действующего чемпиона турнира в мужском одиночном разряде, серба Новака Джоковича поставлен последним запуском на центральном корте. Ориентировочно он начнётся в 11:30 по киевскому времени (20:30 по местному). 

Соперником Джоковича по первому кругу будет его соотечественник Миомир Кецманович, занимающий 78-е место в мировом рейтинге. 

Если Новаку Джоковичу не позволят сыграть на турнире, то его место и в матче первого круга, и в сетке займёт лаки-лузер. 

В понедельник — первый соревновательный день — на Australian Open в женском одиночном разряде сыграют пять украинок: Элина Свитолина встретится с француженкой Фионой Ферро (№104 WTA), Леся Цуренко сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти (№1 WTA), Даяна Ястремская – с американкой Мэдисон Бренгл (№59 WTA), Ангелина Калинина – с американкой Джессикой Пегулой (№22 WTA), Марта Костюк – с француженкой Дайан Парри ((№117 WTA).

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