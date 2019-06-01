Australian Open-2022. Пять украинок стартуют в первый соревновательный день

Вчера, 08:30 174 | Теннис

В понедельник, 17 января, в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк» стартует первый в сезоне турнир серии Большого шлема – открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Действующими чемпионами турнира в одиночном разряде являются серб Новак Джокович и японка Наоми Осака. В понедельник — первый соревновательный день — на Australian Open в женском одиночном разряде сыграют пять украинок: Элина Свитолина встретится с француженкой Фионой Ферро (№104 WTA), Леся Цуренко сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти (№1 WTA), Даяна Ястремская – с американкой Мэдисон Бренгл (№59 WTA), Ангелина Калинина – с американкой Джессикой Пегулой (№22 WTA), Марта Костюк – с француженкой Дайан Парри (№117 WTA).





