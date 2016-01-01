Сидней. Людмила Киченок и Елена Остапенко проиграли в 1/4 финала

В Сиднее (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Sydney Tennis Classic в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинка Людмила Киченок (№40 WTA в парном разряде) и ее напарница из Латвии Елена Остапенко (23) уступили китайскому дуэту Сю Ифань (38) / Ян Чжаосюнь (54). Поединок продолжался 1 час 34 минут и завершился в пользу китаянок со счетом 6:7(4), 6:3, 10:7.

Киченок и Остапенко взяли две подачи соперниц и упустили четыре своих. На их счету шесть эйсов и пять двойных ошибок, а китаянки один раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче.





