Сидней. Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли во второй круг в парном разряде

В Сиднее (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Sydney Tennis Classic в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Людмила Киченок (№40 WTA в парном разряде) и ее напарница из Латвии Елена Остапенко (23) одержали победу над парой из Индонезии Беатрис Гумулья (198) / Джесси Ромпис (162) со счетом 6:2, 6:3.

Матч длился 59 минут. Киченок и Остапенко сделали шесть брейков, два эйса и допустили две двойные ошибки. На счету индонезиек три брейка, один эйс и две двойные ошибки.

В четвертьфинале Киченок и Остапенко сыграют против китайского дуэта Сю Ифань (38) / Ян Чжаосюнь (54), которые победили первых сеяных чешку Барбору Крейчикову (2) и китаянку Чжан Шуай (8) – 6:3, 7:6(4).





