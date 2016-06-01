Australian Open. Виталий Сачко выбыл во втором раунде квалификации

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.

24-летний украинец Виталий Сачко (№244 ATP) не смог преодолеть барьер второго круга, проиграв 26-летнему сербу Николе Милоевичу (№138 ATP). Поединок продолжался 1 час 47 минут и завершился победой серба со счетом 6:3, 7:6(4).

Сачко выиграл два гейма на подаче соперника и проиграл три на своей. На счету Виталия один эйс и одна двойная ошибка, а Милоевич семь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче.

Отметим, что Сачко впервые участвовал в квалификации турнира Большого Шлема.