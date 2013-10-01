Australian Open. Марченко проиграл на старте квалификации, Сачко вышел во второй круг

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.
34-летний украинец Илья Марченко (№163 ATP) уступил в трех сетах 23-летнему японцу Ёсуке Ватануки (№266 ATP) со счетом 4:6, 6:4, 1:6.
Теннисисты играли 2 часа 7 минут. Марченко выиграл два гейма на приеме и проиграл пять на своей подаче. Соперники допустили по четыре двойных ошибки, при этом Илья выполнил пять эйсов, а его соперниц одиннадцать раз подал навылет.
Другой украинец - Виталий Сачко (№244 ATP) преодолел первый раунд квалификации, обыграв Зизу Бергса (№192 ATP) из Бельгии. При счете 3:6, 7:6(6), 2:3 бельгиец отказался продолжать матч из-за травмы.
Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. Сачко сделал два брейка, три эйса и избежал двойных ошибок на подаче. На счету бельгийца три брейка, четыре эйса и четыре двойные ошибки.
Во втором круге квалификации соперником Сачко будет 26-летний серб Никола Милоевич (№138 ATP).
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