Australian Open. Дарья Снигур не прошла в финальный раунд квалификации

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.

19-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (№153 WTA) во втором круге проиграла в двух сетах испанке Ребеке Масаровой (№163 WTA) со счетом 3:6, 1:6.

За 1 час игрового времени Снигур реализовала один брейк-пойнт из восьми, Масарова – пять из шести. Дарья ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки, против семи эйсов и двух двойных у соперницы.

Отметим, что для Снигур это было шестое выступление в квалификации на турнирах Большого Шлема, а в первом раунде отбора на Australian Open-2022 она одержала дебютную победу.





