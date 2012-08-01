Australian Open. Стаховский проиграл в стартовом матче квалификации

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.
36-летний украинец Сергей Стаховский (№220 ATP) проиграл в двух сетах 174-й ракетке мира, 23-летнему американцу Джей Джей Вульфу. Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился в пользу американца со счетом 6:3, 6:4.
Стаховский сделал один брейк из двух возможных, выполнил четыре эйса и избежал ошибок на подаче. На счету Вульфа три брейка и два эйса, при отсутствии двойных ошибок.
Напомним, ранее Илья Марченко также не сумел преодолеть барьер первого круга квалификации.
Состав мужской сборной Украины по гандболу на Евро-2022 24 | Игровые виды спорта
Дакар-2022. Результаты 9-го этапа 55 | Ралли
Берни Экклстоун: Уход Кими – проблема для Формулы 1 43 | Формула-1
Ален Прост: Сложно поставить себя на место Хэмилтона 42 | Формула-1
Решение Хэмилтона зависит от расследования FIA 50 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (170)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.