Australian Open. Стаховский проиграл в стартовом матче квалификации

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.

36-летний украинец Сергей Стаховский (№220 ATP) проиграл в двух сетах 174-й ракетке мира, 23-летнему американцу Джей Джей Вульфу. Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился в пользу американца со счетом 6:3, 6:4.

Стаховский сделал один брейк из двух возможных, выполнил четыре эйса и избежал ошибок на подаче. На счету Вульфа три брейка и два эйса, при отсутствии двойных ошибок.

Напомним, ранее Илья Марченко также не сумел преодолеть барьер первого круга квалификации.





