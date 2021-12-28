Французская журналистка: дуэль Медведев — Джокович никогда не станет как Федерер — Надаль

Французская журналистка Кароль Бушар поделилась мнением о противостоянии второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева и 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича. Также она дала совет россиянину.
«Противостояние Джоковича и Медведева стало значительно более серьёзным в последние годы. Но оно никогда не будет таким, как Борг — Макинрой или Федерер — Надаль.
Во-первых, необходимо помнить, что Джокович на 10 лет старше Медведева. Кроме того, Медведев показал, что способен бороться с Джоковичем только на харде. И пока это лишь один сезон. Россиянину нужно прибавить в игре на траве и на грунте, чтобы выйти на уровень Новака. Для Джоковича же цель в том, чтобы завоевать 21-й титул ТБШ и обойти Федерера и Надаля. Его цель не в том, чтобы победить Медведева или Зверева», — приводит слова Бушар Tennis World USA.
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