Медведев не видит трагедии в уходе из тенниса «Большой тройки»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями о том, что будет с теннисом, когда швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович завершат свою карьеру. Их называют «Большой тройкой» и у них по 20 титулов на турнирах «Большого шлема».
Медведев считает, что теннис не потеряет свою популярность.
«Уход «Большой тройки», когда это случится, будет большим событием. Они не молодеют, но всё ещё играют очень сильно, выигрывают турниры «Большого шлема». Но мне кажется, что история циклична.
Когда заканчивали Борис Беккер и Иван Лендл, то все так же беспокоились о будущем тенниса. Но им на смену пришли Пит Сампрас и Андре Агасси. То есть всегда приходили новые великие чемпионы, а теннис становился всё популярнее и популярнее. Конечно, Роджер, Новак и Рафа побили все мыслимые и немыслимые рекорды, но я уверен, что и после их ухода появятся новые герои, которые заставят людей влюбляться в теннис», — сказал Медведев.
Мужская сборная Сумской области и женская сборная Черниговской области – победители эстафет на ЧУ по биатлону 40 | Биатлон
НБА. Данки Де’Аарона Фокса и Девина Васселла – в Топ-10 моментов игрового дня (Видео) 58 | Баскетбол / Видео
ATP представила последний рейтинг в 2021 году 169 | Теннис
WTA опубликовала последний рейтинг в 2021 году 179 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Декабрь 2021 (552)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.