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Медведев не видит трагедии в уходе из тенниса «Большой тройки»

Медведев не видит трагедии в уходе из тенниса «Большой тройки»Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями о том, что будет с теннисом, когда швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович завершат свою карьеру. Их называют «Большой тройкой» и у них по 20 титулов на турнирах «Большого шлема».

Медведев считает, что теннис не потеряет свою популярность. 

«Уход «Большой тройки», когда это случится, будет большим событием. Они не молодеют, но всё ещё играют очень сильно, выигрывают турниры «Большого шлема». Но мне кажется, что история циклична. 

Когда заканчивали Борис Беккер и Иван Лендл, то все так же беспокоились о будущем тенниса. Но им на смену пришли Пит Сампрас и Андре Агасси. То есть всегда приходили новые великие чемпионы, а теннис становился всё популярнее и популярнее. Конечно, Роджер, Новак и Рафа побили все мыслимые и немыслимые рекорды, но я уверен, что и после их ухода появятся новые герои, которые заставят людей влюбляться в теннис», — сказал Медведев.

По материалам: «Спорт-Экспресс»
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