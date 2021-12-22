Марион Бартоли: Новак Джокович хочет завершить карьеру красиво

Чемпионка Уимблдона 2013 года Марион Бартоли рассказала о том, что её муж является горячим поклонником игры Новака Джоковича, поэтому она постоянно находится в курсе новостей о достижениях серба.
«Мой муж – самый преданный фанат Джоковича на всей планете, поэтому мне приходится слушать о сербе днями напролёт. Я знаю о каждой секунде его жизни. И то, что он сейчас проводит тренировки с не самыми сильными спарринг-партнёрами, говорит о том, что Новак постепенно подумывает о завершении карьеры и не собирается из кожи вон лезть в сражениях с Александром Зверевым и Даниилом Медведевым за теннисную корону.
В своё время Энди Маррей некоторое время был спарринг-партнёром Роджера Федерера. Однако как только Роджер почувствовал угрозу со стороны Энди, он прекратил сотрудничество. Он попросту не хотел раскрывать все карты… Новак же – открытый и благородный человек, который помогает парням не из топ-листа АТР стать лучше в теннисе, заработать больше призовых», — приводит слова Бартоли Tennisworldusa.org со ссылкой на «твиттер» спортсменки.
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