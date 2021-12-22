Аранче Санчес Викарио грозит четырёхлетнее заключение

Бывшая чемпионка «Ролан Гаррос» Аранча Санчес Викарио обвиняется в укрытии от выплат долгов Банку Люксембурга.
Обвинение требует для подсудимой четырёхлетнего срока заключения. Такой же срок грозит и её бывшему мужу Хосепу Сантакане, который обвиняется в участии в финансовых махинациях. Как сообщает газета «Эль Паис», многомиллионное состояние теннисистки посредством различных финансовых схем использовалось для ухода от уплаты банку компенсаций. Помимо тюремного срока, прокуроры требуют также выплаты долга на сумму в € 6.1 млн.
Предполагается, что супружеская пара избавилась от всех своих активов для избежания выплат. В участии в финансовых аферах обвиняются ещё несколько человек. Для Санчес Викарио это уже не первое подобное обвинение. В 2009 году Верховный суд Испании издал постановление о выплате теннисисткой суммы в € 6.1 млн в связи с неуплатой налогов.
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