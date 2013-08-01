5 теннисисток вошли в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года. В первую десятку вошли пять теннисисток. Рейтинг возглавляет японка Наоми Осака.
Самые высокоплачиваемые спортсменки мира
1. Наоми Осака (теннис) — $ 57,3 млн ($ 2,3 млн — призовые на соревнованиях + $ 55 млн — доходы, полученные вне корта).
2. Серена Уильямс (теннис) — $ 45,9 млн ($ 0,9 млн + $ 45 млн).
3. Винус Уильямс (теннис) — $ 11,3 млн ($ 0,3 млн + 11 млн).
4. Симона Байлз (спортивная гимнастика) — $ 10,1 млн ($ 0,1 млн + $ 10 млн).
5. Гарбинье Мугуруса (теннис) — $ 8,8 млн ($ 2,8 млн + $ 6 млн).
6. Ко Джин Янг (гольф) — $ 7,5 млн ($ 3,5 млн + $ 4 млн).
7. Пусарла Венката Синдху (бадминтон) — $ 7,2 млн ($ 0,2 млн + $ 7 млн).
8. Эшли Барти (теннис) — $ 6,9 млн ($ 3,9 млн + $ 3 млн).
9. Нелли Корда (гольф) — $ 5,9 млн ($ 2,4 млн + $ 3,5 млн).
10. Кэндис Паркер (баскетбол) — $ 5,7 млн ($ 0,2 млн + $ 5,5 млн).
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