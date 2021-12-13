На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Четыре украинки и три украинца заявились в квалификацию Australian Open

Четыре украинки и три украинца заявились в квалификацию Australian OpenЧетыре украинские теннисистки вошли в заявку квалификации первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open-2022.

С квалификации турнир начнут Леся Цуренко, Катерина Байндль (Козлова), Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.

В основной сетке заявлены Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

В мужскую квалификацию заявлены три украинских теннисиста: Илья Марченко, Сергей Стаховский и Виталий Сачко.

В прошлом году в основу соревнований пробился только один представитель Украины - Сергей Стаховский.

Матчи квалификации в Мельбурне пройдут 10-14 января, а турнир в основной сетке - 17-30 января.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова заявились в основную сетку
Уимблдон-2021. Марта Костюк не пробилась в третий круг
Рейтинг WTA. Свитолина, Костюк, Калинина и Ястремская остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская остались на прежних позициях, Козлова вошла в топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на две позиции, Снигур – на 39
Дарья Снигур вышла в 1/4 финала юниорского Australian Open
Дарья Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open
 
 
 

Последние новости спорта

19:37

Хоккей. ЧМ U-20. Украина обыграла Францию в овертайме 117 | Хоккей

18:40

Денис Беринчик: Это новый уровень, двигаемся дальше на верхушку мирового бокса 132 | Бокс

18:14

Четыре украинки и три украинца заявились в квалификацию Australian Open 144 | Теннис

17:43

Усик ответил на грубое высказывание Фьюри про «шары» (+видео) 273 | Бокс

17:17

Ответил хейтерам и попал в новый скандал: Ломаченко опубликовал стих российского поэта, поддержавшего аннексию Крыма 168 | Бокс

16:50

Украина официально получила командную квоту на ОИ -2022 в фигурном катании 162 | Фигурное катание

16:01

Тяжелоатлетка Алина Марущак – абсолютная чемпионка мира в категории до 81 кг 177 | Тяжелая атлетика / Главные новости спорта

15:15

Хельмут Марко: Макс ещё не вышел на пик формы 157 | Формула-1

15:05

Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра 161 | Формула-1

13:46

Палмер нашел виновника поражения Льюиса. Это Боттас 185 | Формула-1

Все новости

ВИДЕО

НБА. Рекордный трехочковый Карри возглавил Топ-5 моментов игрового дня 14 декабря (Видео)

НБА. Джарен Джексон и Аарон Гордон возглавили Топ-10 моментов игрового дня 13 декабря (Видео)

НБА. Брэндон Ингрэм, Леброн Джемс и Яннис Адетокумбо - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Усик впервые сошелся лицом к лицу с Тайсоном Фьюри (Видео)

Ломаченко – Комми: лучшие моменты боя (видео)

Ломаченко рассказал, почему не добил Комми после нокдауна (+Видео)

Василий Ломаченко победил Ричарда Комми (Видео)



 

Топ-новости недели

Тяжелоатлетка Алина Марущак – абсолютная чемпионка мира в категории до 81 кг
Ферстаппен – чемпиона мира Формулы 1 сезона-2021, Mercedes завоевал Кубок конструкторов
Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-При Абу-Даби
Василий Ломаченко с нокдауном уверенно победил Ричарда Комми
Магнус Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2021 (351)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.