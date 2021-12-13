Четыре украинки и три украинца заявились в квалификацию Australian Open

Вчера, 18:14 144 | Теннис

Четыре украинские теннисистки вошли в заявку квалификации первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open-2022.



С квалификации турнир начнут Леся Цуренко, Катерина Байндль (Козлова), Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.



В основной сетке заявлены Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.



В мужскую квалификацию заявлены три украинских теннисиста: Илья Марченко, Сергей Стаховский и Виталий Сачко.



В прошлом году в основу соревнований пробился только один представитель Украины - Сергей Стаховский.



Матчи квалификации в Мельбурне пройдут 10-14 января, а турнир в основной сетке - 17-30 января.