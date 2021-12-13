Четыре украинки и три украинца заявились в квалификацию Australian Open

Четыре украинские теннисистки вошли в заявку квалификации первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open-2022.
С квалификации турнир начнут Леся Цуренко, Катерина Байндль (Козлова), Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.
В основной сетке заявлены Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
В мужскую квалификацию заявлены три украинских теннисиста: Илья Марченко, Сергей Стаховский и Виталий Сачко.
В прошлом году в основу соревнований пробился только один представитель Украины - Сергей Стаховский.
Матчи квалификации в Мельбурне пройдут 10-14 января, а турнир в основной сетке - 17-30 января.
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