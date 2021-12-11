41-летняя Винус Уильямс ответила, встречается ли она с 24-летним Райлли Опелкой

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», американка Винус Уильямс ответила на вопрос подписчика, встречается ли она с американским теннисистом Райлли Опелкой. Уильямс-старшей 41 год, Опелке — 24.



«Встречаетесь ли вы с Райлли?» — спросил один из подписчиков.



«Нет, Райлли меня отшил», — ответила Уильямс в «сториз» «инстаграма» elevenbyvenus.

Также Винус рассказала, можно ли надеяться, что она когда-нибудь вновь выйдет на корт с сестрой Сереной Уильямс, чтобы сыграть матч в парном разряде.

«Мы только что говорили, как благодарны, что можем играть вместе. Это наше любимое занятие», — добавила она.

Винус Уильямс не побеждала на турнирах «Большого шлема» с 2008 года, после того как завоевала титул на Уимблдоне.