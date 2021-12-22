Катерина Козлова вышла замуж за немецкого экс-хоккеиста

Избранником Катерины Козловой стал бывший хоккеист, а ныне тренер, Михаэль "Дино" Байндль. Как пишет немецкая пресса, Козлова познакомилась с 35-летним немецким спортсменом через своего наставника Кристофера Каса, который пригласил Байндля поработать с украинкой в качестве тренера по физической подготовке. У пары начались отношения в 2020 году.



Михаэль завершил свою 15-летнюю карьеру профессионального хоккеиста в 34 года и, имея степень бакалавра как специалист по фитнесу, занимается физической подготовкой других спортсменов. Байндль тренирует хоккейную команду "TEV Miesbach", а также несколько лет играет в теннис и принимает участие в матчах на клубном уровне.



После свадьбы Катерина Козлова приняла решение выступать в WTA-туре под фамилией супруга. Украинка, занимающая 144 место в рейтинге WTA, находится в предварительных заявках турнира в Мельбурне и Australian Open.







