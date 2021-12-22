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Краинович: У Сербии есть Джокович, все остальные — вторая лига

Краинович: У Сербии есть Джокович, все остальные — вторая лигаСербский теннисист Филип Краинович высказался о популярности соотечественника Новака Джоковича. Краинович признал, что в Сербии все остальные теннисисты являются «второй лигой».

«Популярность и успехи Джоковича мне сильно помогли. В Сербии любят теннис из-за Новака. Мы, все остальные, являемся второй лигой. Но за нами также следят. Я всегда указываю на то, что являюсь теннисистом, когда пытаюсь забронировать место в ресторане или гостинице. Также пытаюсь всегда носить с собой ракетку.

Надеюсь, что люди знают, кто я. Сербия — маленькая страна, все знают друг друга», — цитирует Краиновича ATP.

Краинович и Джокович в составе сборной Сербии вышли в полуфинал Кубка Дэвиса. Там сербы сыграют с хорватами.

Джокович рассказал об ожиданиях от полуфинала Кубка Дэвиса 

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