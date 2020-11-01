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Рублёв о поражении от Новака Джоковича: Я допускал много глупых и несвойственных для себя ошибок
Рублёв о поражении от Новака Джоковича: Я допускал много глупых и несвойственных для себя ошибокПятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче с первым номером рейтингом сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) со счётом 3:6, 2:6.

Андрей Рублёв: «На таком уровне все проблемы возникают из-за психологического состояния. Сегодня я впервые сыграл против Джоковича, нервничал. Не знаю, насколько сильно я нервничал во время и перед матчем, потому что старался об этом не думать. По эмоциям ситуация могла быть намного хуже.

Сегодня я допускал много глупых и несвойственных для себя ошибок, неправильно выбирал позицию. Я играл против лучшего игрока мира, в каких-то моментах я очень торопился, но это нормально.

Такие матчи — это опыт, через который надо пройти. Всегда нужно время и пара матчей, чтобы почувствовать своего соперника. Хорошо, что мне удалось сыграть с Джоковичем на Итоговом турнире, а не на каком-то более серьёзном соревновании. Теперь у меня есть возможность сделать выводы и улучшить какие-то компоненты своей игры».
По материалам: Чемпионат
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