Кубок Кремля. Надежда Киченок и Ралука Олару стали финалистками в парном разряде

В Москве (Россия) на турнире категории WTA 250 – VTB Kremlin Cup 2021 в парном разряде состоялись полуфинальные матчи.Посеянные под четвертым номером, украинка(№36 WTA в парном разряде) и ее напарница румынка(37) стали финалистками после победы над четвертыми сеяными россиянками(112) и(96) со счетом 7:5, 7:5.За 1 час 44 минуты, проведенные на корте, Киченок и Олару взяли четыре подачи соперниц и упустили две своих. Украинки один раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче, а россиянки выполнили два эйса и допустили шесть двойных ошибок.В финале соперницами Киченок и Олару будут вторые сеяные(31) из Латвии и чешка(4).