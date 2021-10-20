Кубок Кремля. Надежда Киченок и Ралука Олару вышли в полуфинал на отказе соперниц

В Москве (Россия) на турнире категории WTA 250 – VTB Kremlin Cup 2021в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Посеянные под четвертым номером, украинка(№36 WTA в парном разряде) и ее напарница румынка(37) стали полуфиналистками после того, как их соперницы россиянки(101) и(68) при счете 5:2 в пользу украинок отказались от дальнейшей борьбы.Теннисистки провели на корте 33 минуты. За это время Надежда и Ралука сделали один брейк. Навылет обе пары не подавали и допустили по две двойные ошибки.В полуфинале соперницами Киченок и Олару станут или Елена Остапенко (Латвия) и Катержина Синякова (Чехия), или победительницы противостояния третьих сеяных чешек Марии Боузковой и Люси Градецкой с Оксаной Калашниковой из Грузии и японкой Мию Катой.