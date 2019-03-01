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Индиан-Уэллс. Победы Медведева, Рууда и Хуркача, поражения Шаповалова и Рублёва: обзор матчей третьего круга (видео)
В Индиан-Уэллсе на турнире на турнире ATP категории Masters - BNP Paribas Open c призовым фондом $8,359,455 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Даниил Медведев (Россия, 1) – Филип Краинович (Сербия, 27) – 6:2, 7:6(1)
Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, 26) – 6:7(4), 6:4, 6:4
Хуберт Хуркач (Польша, 8) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:2
Аслан Карацев (Россия, 19) – Денис Шаповалов (Канада, 9) – 7:5, 6:2
Томми Пол (США) – Андрей Рублёв (Россия, 4) – 6:4, 3:6, 7:5


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