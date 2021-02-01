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US Open. Джокович обыграл Берреттини: обзор матча 1/4 финала (Видео)
В Нью-Йорке (США) на турнире ATP категории Grand Slam - US Open в матче 1/4 финала сербский теннисист Новак Джокович (№1 ATP) в четырех сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини (№8 ATP) со счетом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3. Матч продолжался 3 часа 26 минут.
Джокович является трехкратным победителем US Open и в 12 раз сыграет в полуфинале этого «мэйджора».


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