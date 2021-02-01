US Open. Джокович обыграл Берреттини: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 09:24 74 | Теннис / Видео

Новак Джокович (№1 ATP) в четырех сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини (№8 ATP) со счетом

Джокович является трехкратным победителем US Open и в 12 раз сыграет в полуфинале этого «мэйджора».





В Нью-Йорке (США) на турнире ATP категории Grand Slam - US Open в матче 1/4 финала сербский теннисист(№1 ATP) в четырех сетах обыграл итальянца(№8 ATP) со счетом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 . Матч продолжался 3 часа 26 минут.Джокович является трехкратным победителем US Open и в 12 раз сыграет в полуфинале этого «мэйджора».