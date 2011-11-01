Олимпиада-2020. Джокович и Зверев поспорят за путёвку в финал

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника.

Сегодня, 25 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде завершились матчи матчи 1/4 финала.Первая ракетка мира сербразгромил японца Кеи Нишикори, занимающего в мировом рейтинге 69-е место, со счетом 6:2, 6:0.За 1 час 10 минут игрового времени Джокович взял пять подач Нишикори и отыграл его единственный брейк-пойнт. Новак выполнил четыре эйса и четыре раза ошибся на подаче, а Кеи ни разу не подал навылет и допустил две двойные ошибки.За выход в финал турнира Джокович скрестит ракетки с пятой ракеткой мираиз Германии, который взял верх над французом– 6:4. 6:1.Новак Джокович (Сербия, 1) – Кеи Нишикори (Япония) – 6:2, 6:0Александр Зверев (Германия, 4) – Жереми Шарди (Франция) – 6:4, 6:1