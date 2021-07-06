Уимблдон. Хуркач обыграл Медведева: обзор матча 1/8 финала (видео)

6-07-2021, 20:24 308 | Теннис / Видео





Польский теннисист Хуберт Хуркач (№18 ATP) нанес поражение россиянину Даниилу Медведеву (№2 ATP) со счетом



Хуркач впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Следующим соперником поляка будет швейцарец



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема – Wimbledon, у мужчин в одиночном разряде проходили матчи 1/8 финала.Польский теннисист(№18 ATP) нанес поражение россиянину(№2 ATP) со счетом 2:6, 7:6 (2), 3:6, 6:3, 6:3 . Матч продолжался 3 часа 2 минуты.Хуркач впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».Следующим соперником поляка будет швейцарец Роджер Федерер