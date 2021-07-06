Уимблдон. ФеликсОже-Альяссим обыграл Александра Зверева: обзор матча 1/8 финала (видео)

6-07-2021, 11:16 359 | Теннис / Видео

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема – Wimbledon, у мужчин в одиночном разряде проходят матчи 1/8 финала.



Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (№19 ATP) нанес поражение немцу Александру Звереву (№6 ATP) со счетом 6:4, 7:6(6), 3:6, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа 2 минуты.

Оже-Альяссим впервые в карьере вышел в 1/4 финала на турнире «Большого шлема.





