Ролан Гаррос-2021. Софья Кенин не прошла в 1/4 финала, проиграв Марии Саккари

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд €34,367,215 Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Пятая ракетка мира, 22-летняя американка, посеянная под четвертым номером, потерпела поражение от 25-летней представительницы Греции, занимающей в мировом рейтинге 18-е место. Поединок продолжался 1 час 8 минут и завершился в пользу гречанки со счетом 6:1, 6:3.Кенин выиграла два гейма на подаче Сакари и проиграла шесть геймов на своей. Софья ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки, а Мария четыре раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче.Соперницей Саккари в четвертьфинале станет или украинка, или действующая чемпионка «Ролан Гаррос» полькаМария Саккари (Греция, 17) - Софья Кенин (США, 4) – 6:1, 6:3