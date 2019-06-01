Ролан Гаррос. Серена Уильямс проиграла Елене Рыбакиной: обзор матча четвертого круга (видео)

Вчера, 18:04 84 | Теннис / Видео





Американская теннисистка Серена Уильямс (№8 WTA) потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (№22 WTA) со счетом





В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Американская теннисистка(№8 WTA) потерпела поражение от представительницы Казахстана(№22 WTA) со счетом 3:6, 5:7 . Поединок длился 1 час 17 минут.