Штутгарт. Кербер стала соперницей Свитолиной по второму кругу

Теннис. WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд €456 073. 28 участницы

В Штутгарте (Германия) на турнире категории WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом €456 073 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.26-я ракетка мира немкаодержала победу над представительницей Грузии, занимающей в рейтинге WTA 123-е место, со счетом 6:2, 6:2.Матч длился 1 час 12 минут. Кербер взяла шесть подач Горгодзе и упустила две своих. Аежелика выполнила один эйс и обошлась без двойных ошибок на подаче, а Горгодзе навылет не подавала и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге Анжелике Кербер предстоит скрестить ракетки с пятой ракеткой мира украинкой, которая получила четвертый номер посева и первый круг пропускает.Анжелика Кербер (Германия) - Екатерина Горгодзе (Грузия, LL) – 6:2, 6:2