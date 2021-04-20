Психолог Циципаса рассказал, в чём Даниил Медведев уступает Стефаносу

Костас Пергантис — спортивный психолог пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, работающий с ним с 12 лет, — рассказал об игровых преимуществах своего подопечного.«Я считаю, что физически Стефанос сейчас самый мощный игрок в туре, — приводит слова Пергантиса издание SDNA. - Например, Медведев в рейтинге стоит выше, он и ростом выше, но у него нет тех пропорций и силы, которые есть у Стефаноса, нет его разнообразия.К тому же команда Стефаноса очень хорошо работает. Например, к финалу в Монте-Карло Апостолос (Апостолос Циципас — отец и главный тренер — прим.) его прекрасно подготовил — он очень хорошо знал, что нужно, чтобы разобрать игру Рублёва, обезоружить его.Вот что получается, когда все выполняют свою работу».