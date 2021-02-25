Аделаида. 16-летняя Кори Гауфф вышла в полуфинал, обыграв Роджерс

Теннис. WTA 500 - Adelaide International. Аделаида (Австралия) Хард. Призовой фонд $535.530. 28 участниц

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 - Adelaide International с призовым фондом $535.530 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Прошедшая через квалификацию 16-летняя американкаф, занимающая в рейтинге WTA 52-е место, нанесла поражение 53-й ракетке мира, своей 28-летней соотечественницесо счетом 2:6, 6:4, 6:4.За 1 час 50 минут игрового времени соперницы сделали по шесть брейков. На счету Гауфф пять эйсов и семь двойных ошибок, а Роджерс два раза подала навылет и четыре раза ошиблась при подаче. Ранее американки не встречались.В полуфинале Гауф сыграет или со второй сеяной швейцаркой, или с австралийкой(Q).Кори Гауфф (США, Q) – Шелби Роджерс (США) – 2:6, 6:4, 6:4