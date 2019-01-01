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Победа на Australian Open оказалась для Осаки самым «дешёвым» титулом «Большого шлема»
Победа на Australian Open оказалась для Осаки самым «дешёвым» титулом «Большого шлема»Японская теннисистка Наоми Осака, выиграв Открытый чемпионат Австралии-2021, заработала чуть более $ 2 млн.

У неё это наименьшая сумма, полученная за победу на турнирах «Большого шлема». Осака выиграла уже три титула на главных теннисных турнирах. К примеру, за первую такую победу – на US Open 2018 – она заработала почти в два раза больше.

Все победы Наоми Осаки в финалах ТБШ:

1. US Open 2018. Серена Уильямс – 6:2, 6:4. (призовые за победу – $ 3 800 000)

2. Australian Open 2019. Петра Квитова – 7:6, 5:7, 6:4. ($ 3 187 190)

3. US Open 2020. Виктория Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3. ($ 3 000 000)

4. Australian Open 2021. Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:3. ($ 2 113 375)

Осака выиграла Australian Open 2021, обыграв в финале американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:3. Победа обеспечила ей второе место в рейтинге WTA, на которое она поднимется в понедельник.
По материалам: Чемпионат
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