Победа на Australian Open оказалась для Осаки самым «дешёвым» титулом «Большого шлема»

Сегодня, 09:31 0 | Теннис

Японская теннисистка Наоми Осака, выиграв Открытый чемпионат Австралии-2021, заработала чуть более $ 2 млн.



У неё это наименьшая сумма, полученная за победу на турнирах «Большого шлема». Осака выиграла уже три титула на главных теннисных турнирах. К примеру, за первую такую победу – на US Open 2018 – она заработала почти в два раза больше.



Все победы Наоми Осаки в финалах ТБШ:



1. US Open 2018. Серена Уильямс – 6:2, 6:4. (призовые за победу – $ 3 800 000)



2. Australian Open 2019. Петра Квитова – 7:6, 5:7, 6:4. ($ 3 187 190)



3. US Open 2020. Виктория Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3. ($ 3 000 000)



4. Australian Open 2021. Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:3. ($ 2 113 375)



Осака выиграла Australian Open 2021, обыграв в финале американку Дженнифер Брэйди — Японская теннисистка Наоми Осака, выиграв Открытый чемпионат Австралии-2021, заработала чуть более $ 2 млн.У неё это наименьшая сумма, полученная за победу на турнирах «Большого шлема». Осака выиграла уже три титула на главных теннисных турнирах. К примеру, за первую такую победу – на US Open 2018 – она заработала почти в два раза больше.1. US Open 2018. Серена Уильямс – 6:2, 6:4. (призовые за победу – $ 3 800 000)2. Australian Open 2019. Петра Квитова – 7:6, 5:7, 6:4. ($ 3 187 190)3. US Open 2020. Виктория Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3. ($ 3 000 000)4. Australian Open 2021. Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:3. ($ 2 113 375)Осака выиграла Australian Open 2021, обыграв в финале американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:3 . Победа обеспечила ей второе место в рейтинге WTA, на которое она поднимется в понедельник.

По материалам: Чемпионат