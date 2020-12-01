Абу-Даби. Поражение Костюк от Кудреметовой: обзор матча 1/2 финала (видео)

Вчера, 15:32 669 | Теннис / Видео

Марта Костюк (№99 WTA) в полуфинале турнира категории WTA 500 - Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open в Абу-Даби (ОАЭ) проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (№46 WTA). Поединок продолжался 1 часа 43 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом

За титул на турнире Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open Кудерметова сразится с белоруской





Украинская теннисистка(№99 WTA) в полуфинале турнира категории WTA 500 - Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open в Абу-Даби (ОАЭ) проиграла россиянке(№46 WTA). Поединок продолжался 1 часа 43 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 7:6(8), 6:4 За титул на турнире Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open Кудерметова сразится с белоруской Ариной Соболенко (4).