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Министр спорта штата Виктория: Cкорее всего, Australian Open начнётся на неделю позже
Министр спорта штата Виктория Мартин Пакула рассказал, что решение властей региона может быть принято в пользу недельной отсрочки Australian Open.

«Детали по недельному переносу турнира ещё не окончательно согласованы. Но я думаю, что это оптимальный, хоть и не единственный вариант. Но, честно говоря, Tennis Australia и ATP были очень рады тому, что мы разрешим приезжать в страну небольшими командами, но не совсем маленькими, как было бы в противном случае.

Теннисисты должны иметь в виду, что им придётся пройти через строгий режим тестирования. Им придётся проходить тесты как до прилёта, так и после, а также на протяжении всего турнира и пребывания в «пузыре», — цитирует Пакулу ABC.net

Ранее стало известно, что правительство Австралии запретит спортсменам въезд в страну до начала января из-за эпидемиологической ситуации в мире.
По материалам: Чемпионат
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