Министр спорта штата Виктория: Cкорее всего, Australian Open начнётся на неделю позже

Вчера, 17:36 209 | Теннис

Министр спорта штата Виктория Мартин Пакула рассказал, что решение властей региона может быть принято в пользу недельной отсрочки Australian Open.



«Детали по недельному переносу турнира ещё не окончательно согласованы. Но я думаю, что это оптимальный, хоть и не единственный вариант. Но, честно говоря, Tennis Australia и ATP были очень рады тому, что мы разрешим приезжать в страну небольшими командами, но не совсем маленькими, как было бы в противном случае.



Теннисисты должны иметь в виду, что им придётся пройти через строгий режим тестирования. Им придётся проходить тесты как до прилёта, так и после, а также на протяжении всего турнира и пребывания в «пузыре», — цитирует Пакулу ABC.net



Ранее стало известно, что правительство Австралии запретит спортсменам въезд в страну до начала января из-за эпидемиологической ситуации в мире.

По материалам: Чемпионат