Циципас о поражении от Надаля: Очень разочарован своей игрой

Вчера, 10:19 246 | Теннис

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о своей игре в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в третьем туре Итогового чемпионата АТР.



«Честно говоря, я не совсем понял, что именно пытался сделать в игре против Рафы. Пытался играть слишком агрессивно. Я упустил много шансов взять важные очки и при этом не ответил борьбой на отличную игру Надаля на задней линии.



Мне следовало быть терпеливее и умнее на корте, но этого не случилось. Подача была не так эффективна, как ей следовало быть. Полноценно не присутствовал на корте и очень разочарован своей игрой. Но такова жизнь», — приводит слова Циципаса официальный сайт соревнований.



Циципас закончил выступление на Итоговом чемпионате АТР, проиграв второй ракетке мира Рафаэлю Надалю последний матч группового этапа со счётом Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о своей игре в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в третьем туре Итогового чемпионата АТР.«Честно говоря, я не совсем понял, что именно пытался сделать в игре против Рафы. Пытался играть слишком агрессивно. Я упустил много шансов взять важные очки и при этом не ответил борьбой на отличную игру Надаля на задней линии.Мне следовало быть терпеливее и умнее на корте, но этого не случилось. Подача была не так эффективна, как ей следовало быть. Полноценно не присутствовал на корте и очень разочарован своей игрой. Но такова жизнь», — приводит слова Циципаса официальный сайт соревнований.Циципас закончил выступление на Итоговом чемпионате АТР, проиграв второй ракетке мира Рафаэлю Надалю последний матч группового этапа со счётом 2:6, 6:4, 2:6. Из группы «Лондон-2020», в которой выступал греческий теннисист, в полуфинал вышли австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль. Стефанос Циципас — прошлогодний победитель Итогового чемпионата.

По материалам: Чемпионат