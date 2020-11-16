Новак Джокович официально объявлен первой ракеткой мира по итогам года

16-11-2020, 09:21 583 | Теннис

Tennis TV на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовал видео, посвящённое сербскому теннисисту



На видео демонстрируются все случаи, когда Новак поднимал трофей первой ракетки мира над головой.



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33-летний Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира по итогам года в истории. Новак — 17 кратный победитель турниров «Большого шлема». Он восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на «Ролан Гаррос». В 2020 году Новак Джокович стал победителем Australian Open. Tennis TV на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовал видео, посвящённое сербскому теннисисту Новаку Джоковичу , который по итогам сезона в шестой раз стал первой ракеткой мира. До этого он добивался подобного результата по итогам 2011, 2012, 2014, 2015 и 2018 годов. Таким образом, Джокович смог повторить рекорд Пита Сампраса по числу финишей сезона в качестве первой ракетки мира.На видео демонстрируются все случаи, когда Новак поднимал трофей первой ракетки мира над головой.Видео можно посмотреть на странице Tennis TV в «Инстаграме» 33-летний Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира по итогам года в истории. Новак — 17 кратный победитель турниров «Большого шлема». Он восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на «Ролан Гаррос». В 2020 году Новак Джокович стал победителем Australian Open.

По материалам: Чемпионат