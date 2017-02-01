Линц. Катарина Завацкая не прошла во второй круг

Теннис. WTA. International - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард (зал). Призовой фонд $225,500. 32 участницы

В Линце (Австрия) на турнире WTA категории International - Upper Austria Ladies Linz с призовым фондом $225,500 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Пробившаяся в основную сетку турнира как «лаки лузер» 20-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 118-е место, проиграла 95-й ракетке мира, своей ровеснице из России. Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:4, 7:5.Завацкая взяла одну подачу соперницы и упустила три своих. Катарина один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче против двух эйсов и двух двойных ошибок у Варвары. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге Грачева встретится со своей соотечественницей(4), которая обыграла чешку– 6:3, 6:4.Варвара Грачёва (Россия) - Катарина Завацкая (Украина, LL) – 6:4, 7:5Екатерина Александрова (Россия, 4) – Катаржина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:4