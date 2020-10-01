Зверев не пустил Надаля в финал «Мастерса» в Париже

Вчера, 20:48 286 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде состоялся втрой полуфинальный матч.



Седьмая ракетка мира, 23-летний немец Александр Зверев, посеянный под четвертым номером, нанес поражение второй ракетке мира, 34-летнему испанцу Рафаэлю Надалю (1) со счетом 6:4, 7:5.



За 1 час 39 минут, проведенные на корте, Зверев взял три подачи Надаля и не удержал одну свою. На счету Александра 13 эйсов и одна двойная ошибка, а Рафа на подаче не ошибался и выполнил пять эйсов. В их личном противостоянии лидером остается испанец – 5:2.



В финале «Мастерса» в Париже Звереву предстоит сразиться с россинином



Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

1/2 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 4) – 6:4, 7:5 В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде состоялся втрой полуфинальный матч.Седьмая ракетка мира, 23-летний немец, посеянный под четвертым номером, нанес поражение второй ракетке мира, 34-летнему испанцу(1) со счетом 6:4, 7:5.За 1 час 39 минут, проведенные на корте, Зверев взял три подачи Надаля и не удержал одну свою. На счету Александра 13 эйсов и одна двойная ошибка, а Рафа на подаче не ошибался и выполнил пять эйсов. В их личном противостоянии лидером остается испанец – 5:2.В финале «Мастерса» в Париже Звереву предстоит сразиться с россинином Даниилом Медведевым Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 4) – 6:4, 7:5