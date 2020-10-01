Париж. Медведев обыграл Раонича и стал первым финалистом

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Пятая ракетка мира, 24-летний россиянин, посеянный под третьим номером, нанес поражение 29-летнему канадцу(10), занимающему в рейтинге ATP 29-е место, со счетом 6:4, 7:6(4).Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Медведев сделал два брейка из трех возможных, Раонич – один из семи. Даниил семь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче, а Милош выполнил 12 эйсов при одной двойной ошибке. Это была третья победа россиянина в трех встречах с канадцем.В финале «Мастерса» в Париже соперником Медведева станет или испанец Рафаэль Надаль(1), или немец Александр Зверев (4).Даниил Медведев (Россия, 3) - Милош Раонич (Канада, 10) – 6:4, 7:6(4)