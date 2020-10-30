Александр Зверев: Стану отцом в 23 года, жду ребёнка с нетерпением

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал информацию о том, что его бывшая девушка, модель Бренда Патеа ждёт от него ребёнка.«Последние дни были непростыми для меня. В 23 года стану отцом, и я с нетерпением жду появления на свет этого ребёнка. Даже невзирая на то что я и Бренда более не вместе, мы в хороших отношениях — я приветствую новость о её беременности. Мы будем заботиться о ребёнке вместе. Ничего больше говорить не хочу — всё-таки это личная тема и, надеюсь, Бренда тоже обойдётся без лишнего внимания прессы», — написал Зверев на своей странице в «Твиттере».Сама модель ранее заявила, что они со Зверевым не планируют возобновлять отношения. По словам Патеа, им предстоит в дальнейшем решить вопрос об опеке ребёнка.По данным ATP, Зверев за карьеру заработал $ 22,8 млн призовых.