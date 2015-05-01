Ролан Гаррос. Свитолина вышла в третий круг



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 26-летняя украинка, посеянная под третьим номером, вышла в третий круг турнира после победы в трех партиях над прошедшей через квалификацию 23-летней мексиканкой, занимающей в рейтинге WTA 178-ю позицию, со счетом 6:3, 0:6, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Свитолина взяла шесть подач соперницы и упустила пять своих. Навылет теннисистки не подавали при этом Элина допустила две двойные ошибки, а Рената - четыре. Ранее спортсменки не встречались.За выход в 1/8 финала Свитолина поспорит с россиянкой(27), которая победила австралийку(Q) – 6:3, 6:3.Элина Свитолина (Украина, 3) – Рената Сарасуа (Мексика, Q) – 6:3, 0:6, 6:2Екатерина Александрова (Россия, 27) – Астра Шарма (Австралия, Q) – 6:3, 6:3