Илья Марченко потерпел поражение на старте челленджера в Италии

еннис. ATP Challenger Tour- Biella Challenger 2020 . Бьелла (Италия). Грунт. Призовой фонд 44,820 евро. 32 участника.

В Бьелле (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Biella Challenger 2020 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.33-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 210-ю позицию, проиграл 169-й ракетке мира, 34-летнему представителю Узбекистана Денису Истомину. Поединок длился 1 час 48 минут и завершился в пользу Истомина со счетом 7:6(0), 6:2.Марченко реализовал один брейк-пойнт из трех возможных, в то время, как его соперник реализовал три из шести. Теннисисты выполнили по три эйса при этом Илья совершил три двойные ошибки, а Денис – одну. Теперь в их лично противостоянии вперед вышел представитель Узбекистана – 3:2.Следующим соперником Истомина станет победитель матча двух итальянцев - Паоло Лоренци (5) и Стефано Наполитано.Денис Истомин (Узбекистан) - Илья Марченко (Украина) – 7:6(0), 6:2