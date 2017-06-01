Ролан Гаррос. Марта Костюк выбыла в первом круге и другие результаты

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участниц

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Прошедшая через квалификацию 18-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 119-е место, проиграла 72-й ракетке мира, 25-летней японке. Матч продолжался 58 минут и завершился в пользу японки со счетом 6:4, 6:0.Костюк взяла две подачи Хибино и упустила шесть своих. Марта выполнила два эйса, допустив пять двойных ошибок, а японка ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Отметим, что Костюк впервые играла в основной сетке Roland Garros.Следующей соперницей Хибино станет победительница матча Онс Жабер (Тунис, 30) – Зарина Дияс (Казахстан).Нао Хибино (Япония) – Марта Костюк (Украина, Q) – 6:4, 6:0Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 2:6, 6:3, 6:1Елена Остпенко (Латвия) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:2, 6:1Каролина Плишкова (Чехия) – Маяр Шериф (Египет, Q) – 6:7, 6:2, 6:4Анна Богдан (Румыния) - Тимея Бабош (Венгрия) – 6:4, 6:2Даниэль Коллинз (США) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 2:6, 6:2, 6:1Елена Рыбакина (Казахстан) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:0, 6:3