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Ролан Гаррос. Марта Костюк вышла в финал квалификации
Ролан Гаррос. Марта Костюк вышла в финал квалификации Париже (Франция) на турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.

119-я ракетка мира, 19-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гарроса». За 1 час 7 минут украинка обыграла 32-летнюю румынку Лауру-Йоанну Паар, занимающую в рейтинге WTA 199-ю строчку, со счетом 6:2, 6:2.

Костюк сделала шесть брейков, один эйс и допустила четыре двойные ошибки. Паар реализовала два брейк-пойнта из четырех возможных, ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче.

За выход в основную сетку турнира соперницей Костюк будет 148-я ракетка мира японка Куруми Нара.  

В первом круге выбыли две украинки. Леся Цуренко (№137 WTA) проиграла турчанке Кагле Баюкаксай (№173 WTA) со счетом 2:6, 7:5, 1:6.
Дарья Снигур №219 WTA) уступила австрийке Барбаре Хаас (№142 WTA) – 0:6, 7:5, 5:7.

Продолжает бороться за выход в основную сетку Ангелина Калинина (№152 WTA). Во втором круге квалификации ее соперницей будет американка Варвара Лепченко (№185 WTA).

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