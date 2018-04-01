Ролан Гаррос. Марта Костюк вышла в финал квалификации

Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.119-я ракетка мира, 19-летняя украинкавпервые в карьере вышла в финал «Ролан Гарроса». За 1 час 7 минут украинка обыграла 32-летнюю румынку, занимающую в рейтинге WTA 199-ю строчку, со счетом 6:2, 6:2.Костюк сделала шесть брейков, один эйс и допустила четыре двойные ошибки. Паар реализовала два брейк-пойнта из четырех возможных, ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче.За выход в основную сетку турнира соперницей Костюк будет 148-я ракетка мира японка Куруми Нара.В первом круге выбыли две украинки.(№137 WTA) проиграла турчанке(№173 WTA) со счетом 2:6, 7:5, 1:6.№219 WTA) уступила австрийке(№142 WTA) – 0:6, 7:5, 5:7.Продолжает бороться за выход в основную сетку(№152 WTA). Во втором круге квалификации ее соперницей будет американка(№185 WTA).