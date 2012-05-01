Рим. Азаренко повесила две баранки Кенин и вышла в третий круг

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 1,692,169 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.31-летняя белоруска, занимающая в мировом рейтинге 14-е место, разгромила пятую ракетку мира, 21-летнюю американку, посеянную под третьим номером. Для победы со счетом 6:0, 6:0 белоруске потребовался 1 час 1 минута.Азаренко сделала шесть брейков и не позволила Кенин заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Виктории два эйса при отсутствии двойных ошибок, а Кенин один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе белоруска сравняла счет в личном противостоянии с Кенин – 1:1.За выход в четвертьфинал турнира Internazionali BNL d’Italia Азаренко скрестит ракетки с россиянкой(Q), которая была сильнее чешки– 6:2, 6:3.Виктория Азаренко (Беларусь, SE) – Софья Кенин (США 3) – 6:0, 6:0Дарья Касаткина (Россия, Q) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:3