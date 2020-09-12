US Open. Александр Зверев - Пабло Карреньо-Буста: обзор матча 1/2 финала (видео)

12-09-2020, 16:27 986 | Теннис / Видео

Немецкий теннисист Александр Зверев (№7) в матче 1/2 финала на Открытом первенстве США обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (№27 ATP) со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Поединок длился 3 часа 23 минуты. На счету победителя восемь брейков, 24 эйса и восемь двойных ошибок. У Карреньо-Бусты семь брейков, четыре эйса и одна двойная ошибка. В их личном противостоянии немец лидирует со счетом 2:0.



