Азаренко поделилась ожиданиями от матча с Осакой в финале US Open

Вчера, 09:25 774 | Теннис

елорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала об ожиданиях от финального матча Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой. Они должны были встретиться в финале турнира в Нью-Йорке в конце августа, но Осака снялась с матча из-за травмы подколенного сухожилия.



«Я очень рада, что мы сыграем друг с другом, потому что мы должны были встретиться ещё две недели назад. Это будет невероятно увлекательно, — приводит слова Азаренко официальный сайт тура - Она играет потрясающе. Я немного смотрела её игру в полуфинале. Там было несколько невероятных розыгрышей.



Наоми очень мощная. Мне нужно будет самой проявить силу и получить удовольствие от игры. Возможность сыграть в финале — это счастье и великолепная возможность. Я буду наслаждаться игрой».



Напомним, Азаренко стала финалисткой US Open, обыграв американку Серену Уильямс -



US Open. Виктория Азаренко – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (видео)

US Open.Наоми Осака – Дженнифер Брейди: обзор матча 1/2 финала (видео) елорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала об ожиданиях от финального матча Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой. Они должны были встретиться в финале турнира в Нью-Йорке в конце августа, но Осака снялась с матча из-за травмы подколенного сухожилия.«Я очень рада, что мы сыграем друг с другом, потому что мы должны были встретиться ещё две недели назад. Это будет невероятно увлекательно, — приводит слова Азаренко официальный сайт тура - Она играет потрясающе. Я немного смотрела её игру в полуфинале. Там было несколько невероятных розыгрышей.Наоми очень мощная. Мне нужно будет самой проявить силу и получить удовольствие от игры. Возможность сыграть в финале — это счастье и великолепная возможность. Я буду наслаждаться игрой».Напомним, Азаренко стала финалисткой US Open, обыграв американку Серену Уильямс - 1:6, 6:3, 6:3 , а Осака в полуфинале победила американку Дженнифер Брэйди - 7:6(7), 3:6, 6:3

По материалам: Чемпионат