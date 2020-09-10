US Open. Азаренко отдала один гейм Мертенс и вышла в 1/2 финала на Серену Уильямс

10-09-2020, 10:01 437 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин состоялся последний четвертьфинальный матч.



31-летняя белоруска Виктория Азаренко (5), занимающая в мировом рейтинге 27-е место, одержала разгромную победу над 18-й ракеткой мира, 24-летней бельгийкой Элисе Мертенс (16), со счетом 6:1, 6:0.



За 1 час 14 минут, проведенные на корте, Азаренко взяла шесть подач Мертенс и не удержала одну свою. Виктория выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки, а Элисе один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.



За выход в финал турнира Азаренко предстоит сразиться с американкой



Напомним, первой полуфинальной парой стали японка



Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

1/4 финала

Виктория Азаренко (Беларусь, 5) – Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – 6:1, 6:0 В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин состоялся последний четвертьфинальный матч.31-летняя белоруска(5), занимающая в мировом рейтинге 27-е место, одержала разгромную победу над 18-й ракеткой мира, 24-летней бельгийкой(16), со счетом 6:1, 6:0.За 1 час 14 минут, проведенные на корте, Азаренко взяла шесть подач Мертенс и не удержала одну свою. Виктория выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки, а Элисе один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.За выход в финал турнира Азаренко предстоит сразиться с американкой Сереной Уильямс Напомним, первой полуфинальной парой стали японка Наоми Осака и американка Дженнифер Брэйди Виктория Азаренко (Беларусь, 5) – Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – 6:1, 6:0