Пабло Карреньо-Буста поделился впечатлениями от выхода в полуфинал US Open

9-09-2020, 11:51 483 | Теннис

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале он одолел канадца Дениса Шаповалова со счётом



«В начале матче я очень нервничал, излишне торопился. В начале второго сета я уже заиграл лучше, — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт турнира. - Затем в четвёртой партии я ощутил скованность в мышцах спины. Физиотерапевт сказал, что произошёл зажим. Он постарался мне помочь, получилось невероятно, не так ли? После этого я не могу сказать, что был готов на сто процентов, ведь мы играли уже четыре часа, но я смог вновь показать свой лучший теннис.



Нервничал ли я в пятом сете? Мы всегда нервничаем. Это был матч за выход в полуфинал. Но я комфортно себя чувствовал на корте. В пятом сете я наслаждался моментом. Такие матчи даются нелегко, потому что на корте настоящая битва. Денис играл отлично.



Мне было важно вновь выйти в полуфинал US Open. В 2017-м я вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», и это было потрясающие. Затем я добрался до полуфинала здесь. Это было невероятно. Если я смог повторить тот успех, значит, уровень моей игры достаточен для этого. Это очень важно для меня, для моей уверенность в себе».



В полуфинале Пабло сыграет с немцем Александром Зверевым.



US Open. Пабло Карреньо-Буста – Денис Шаповалов: обзор матча 1/4 финала (видео) Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале он одолел канадца Дениса Шаповалова со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 «В начале матче я очень нервничал, излишне торопился. В начале второго сета я уже заиграл лучше, — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт турнира. - Затем в четвёртой партии я ощутил скованность в мышцах спины. Физиотерапевт сказал, что произошёл зажим. Он постарался мне помочь, получилось невероятно, не так ли? После этого я не могу сказать, что был готов на сто процентов, ведь мы играли уже четыре часа, но я смог вновь показать свой лучший теннис.Нервничал ли я в пятом сете? Мы всегда нервничаем. Это был матч за выход в полуфинал. Но я комфортно себя чувствовал на корте. В пятом сете я наслаждался моментом. Такие матчи даются нелегко, потому что на корте настоящая битва. Денис играл отлично.Мне было важно вновь выйти в полуфинал US Open. В 2017-м я вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», и это было потрясающие. Затем я добрался до полуфинала здесь. Это было невероятно. Если я смог повторить тот успех, значит, уровень моей игры достаточен для этого. Это очень важно для меня, для моей уверенность в себе».В полуфинале Пабло сыграет с немцем Александром Зверевым.

По материалам: Чемпионат